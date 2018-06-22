ЧС-2018: 10 головних підсумків 1-го туру – провал Неймара та Мессі, піренейський трилер і сенсаційна Мексика

"Футбол 24" підбиває підсумки прем’єрного туру чемпіонату світу-2018.

1. Головна сенсація

Досить багато фаворитів ЧС-2018 втратили очки вже в першому матчі на турнірі, проте головною сенсацію стала перемога збірної Мексики над чинними чемпіонами світу. Підопічні Хуана Карлоса Осоріо провели блискучу гру з просто неймовірною самовіддачею та здобули сенсаційну перемогу завдяки єдиному голу від Ірвінга Лосано. Після несподіваної перемоги над "манншафт" Мексика перетворилася на головного фаворита групи F.

2. Головний герой

Капітан збірної Португалії вкотре продемонстрував свою величність, зробивши хет-трик у поєдинку з Іспанією. Мессі та Неймар, яких усі дуже часто порівнюють з Роналду, не змогли продемонструвати нічого, в той час, коли "сімка" збірної Португалії майже самотужки протистояв іспанцям. Якщо CR7 продовжить в такому ж темпі, то він може забезпечити собі титул найкращого бомбардира турніру ще до стадії плей-офф, а рівень майбутніх суперників (Марокко та Іран) дозволяють Роналду сподіватися на забиті м’ячі.

Кріштіану Роналду

3. Найкраща команда туру

Мексиканці заслужено перемагають у цій номінації. Мало хто вірив у їхній успіх, але вони посоромили усіх скептиків та перемогли не кого-небудь, а збірну Німеччини. Мексика перемогла в першу чергу завдяки збалансованій грі в усіх лініях та неймовірній самовіддачі. Якщо мексиканці продовжать грати в такому ключі, то зможуть далеко зайти на цьому Мундіалі.

4. Найкращий тренер туру

Хуан Карлос Осоріо може пишатися своїми підопічними, які створили поки що найбільшу сенсацію на ЧС-2018. Але не слід забувати й про те, що успіх мексиканців був би неможливим без плідної роботи головного тренера та його штабу. Не кожен тренер може похизуватися тим, що перемагав чинних чемпіонів світу, а у Осоріо в резюме тепер такий факт є.

Головний тренер збірної Мексики – Хуан Карлос Осоріо

5. Найкращий матч

Португалія – Іспанія. Можливо в цій грі не було багато красивих м’ячів, а половина з них стала наслідками індивідуальних помилок, проте "піренейське дербі" подарувало вболівальникам дуже багато емоцій, навіть більше, ніж можна було очікувати. Команди по черзі відігравали відставання в рахунку, а тоді, коли вже здавалося, що "фурія роха" відсвяткує перемогу, на авансцену знову вийшов його Величність – Кріштіану Роналду, який приніс Португалії нічию.

6. Найгірший матч

Хорватія – Нігерія. (Думка автора не збігається із думкою деяких авторів редакції, яких заколисував матч Марокко – Іран, – "Футбол 24"). Хорвати, які дуже сподобалися на Євро-2016, досить невпевнено стартували на ЧС-2018. Підопічні Златко Даліча були сильнішими за Нігерію, але сама гра видалася доволі блідою. Як підсумок, хорвати виграли за рахунком доволі впевнено, але жодного разу не забили з гри (перший гол на рахунку захисника збірної Нігерії, а другий Лука Модріч забив з пенальті).

7. Найкращий гол туру

Фланговий захисник Роми та збірної Сербії Александар Коларов вразив ворота Коста-Ріки фантастичним ударом зі штрафного в дев’ятку. Важливості цьому голу додає той факт, що він став єдиним у матчі та переможним для сербів. Цілком імовірно, що саме результативний постріл Коларова стане доленосним для збірної Сербії в контексті виходу до плей-офф ЧС-2018.

Александар Коларов забиває гол у ворота Коста-Ріки

8. Найкраще суддівство

Уругвайська бригада арбітрів на чолі з Андресом Куньєю дуже якісно відпрацювала у доволі складному матчі між Францією та Австралією. 2 справедливих пенальті і відеофіксація переможного голу Франції – все було по ділу. Уругвайська футбольна асоціація може пишатися своїми співвітчизниками.

9. Найгірше суддівство

Здається, що в гру Португалія – Іспанія помістилося все. Шість голів, хет-трик Роналду, неймовірний драматизм, але при цьому був і вкрай неприємний, та дещо несподіваний момент. Мова йде про вкрай низький рівень суддівства від авторитетного арбітра Джанлуки Роккі: спочатку італійський суддя поставив у ворота іспанців досить суперечливий пенальті, а згодом зарахував гол Дієго Кости, який за мить до взяття воріт заїхав Пепе по обличчю. Якщо італійська суддівська бригада на чолі з Джанлукою Роккі продовжуватиме так працювати на матчах ЧС, то дуже скоро окрім національної збірної Італії Мундіаль втратить і єдиних представників цієї країни в суддівському корпусі.

Ліонель Мессі та Неймар провалили старт турніру

10. Провал туру

Німеччина, Аргентина і Бразилія. Так, саме так. Чемпіони світу несподівано спіткнулися на збірній Мексики, а два лідери південноамериканського футболу не змогли здолати хоч і міцні, але досить середні за своїм рівнем і підбором гравців європейські збірні. Аргентина не змогла впоратися з Ісландією, а Бразилія – зі Швейцарією (обидві зустрічі закінчилися з однаковим рахунком 1:1). Неймар розчарував невиразною грою, а Мессі розчарував ще більше, примудрившись не забити пенальті.

Артур Киселевський, Футбол 24

ЧС-2018: побиття Неймара, падіння великих фаворитів і бажання народити від режисера, який зупинив Мессі