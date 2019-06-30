Тімоті Веа став гравцем Лілля

Форвард французького ПСЖ Тімоті Веа відтепер захищатиме кольори Лілля.

Тімоті Веа перейшов до табору Лілля, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією L'Équipe, ПСЖ отримав за свого форварда 10 млн євро. Тімоті підписав контракт з новим клубом на 5 років.

19-річний гравець є сином легендарного форварда Джорджа Веа, який зараз займає посаду президента Ліберії. Цікаво, що нащадок екс-гравця Мілана виступає за молодіжну збірну США.

В минулому сезоні Ліги 1 Тімоті Веа провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.