Мбаппе не хоче продовжувати контракт з ПСЖ – форвард натякає на трансфер

Схоже, нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не має наміру надовго затримуватись в Парижі.

ПСЖ переконує Кіліана Мбаппе підписати новий контракт з клубом, але молодй форвард категорично відмовляється, повідомляє Marca.

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Чинна угода 20-річного француза з паризьким клубом розрахована до 30 червня 2022 року.

Своєю поведінкою Кіліан не приховує бажання покинути ПСЖ. За інформацією ЗМІ, Реал пообіцяв форварду, що придбає його наступного літа.

В минулому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 29 матчів, в яких відзначився 33-ма голами та 11-ма асистами.

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