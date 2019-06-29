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Мбаппе не хоче продовжувати контракт з ПСЖ – форвард натякає на трансфер

17:35 180 Читать на русском
Мбаппе не хоче продовжувати контракт з ПСЖ – форвард натякає на трансфер
Серхіо Рамос та Кіліан Мбаппе / Фото Marca

Схоже, нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не має наміру надовго затримуватись в Парижі.

ПСЖ переконує Кіліана Мбаппе підписати новий контракт з клубом, але молодй форвард категорично відмовляється, повідомляє Marca.

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Чинна угода 20-річного француза з паризьким клубом розрахована до 30 червня 2022 року.

Своєю поведінкою Кіліан не приховує бажання покинути ПСЖ. За інформацією ЗМІ, Реал пообіцяв форварду, що придбає його наступного літа.

В минулому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 29 матчів, в яких відзначився 33-ма голами та 11-ма асистами.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид
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