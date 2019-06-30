Тимоти Веа стал игроком Лилля

Форвард французского ПСЖ Тимоти Веа отныне будет защищать цвета Лилля.

Тимоти Веа перешел в лагерь Лилля, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации L'Équipe, ПСЖ получил за своего форварда 10 млн евро. Тимоти подписал контракт с новым клубом на 5 лет.

19-летний игрок является сыном легендарного форварда Джорджа Веа, который сейчас занимает пост президента Либерии. Интересно, что потомок экс-игрока Милана выступает за молодежную сборную США.

В прошлом сезоне Лиги 1 Тимоти Веа провел 13 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом.