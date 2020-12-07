Екс-гравець збірної України, який нині працює в російському Зеніті, не уникнув вірусу.

Анатолій Тимощук заразився коронавірусом, повідомляє Sport24.ru. Саме з цієї причини він пропустив останні поєдинки пітерського клубу.

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Про самопочуття асистента головного тренера Зеніта не повідомляється. Нагадаємо, Тимощук входить в тренерський штаб російського клубу з 2017 року. Спочатку він працював разом з Роберто Манчіні, а зараз допомагає Сергію Сємаку.

Після 17-ти турів РПЛ Зеніт очолює турнірну таблицю, випереджаючи Спартак за додатковими показниками.

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