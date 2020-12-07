Анатолий Тимощук заразился коронавирусом, сообщает Sport24.ru. Именно по этой причине он пропустил последние поединки питерского клуба.

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О самочувствии ассистента главного тренера Зенита не сообщается. Напомним, Тимощук входит в тренерский штаб российского клуба с 2017 года. Сначала он работал вместе с Роберто Манчини, а сейчас помогает Сергею Семаку.

После 17-ти туров РПЛ Зенит возглавляет турнирную таблицу, опережая Спартак по дополнительным показателям.

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