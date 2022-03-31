Колишній капітан Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощук продовжує знаходити неприємності після того, як відмовився від свого коріння.

Тимощук примудрився потрапити у ДТП дорогою на тренування Зеніту, повідомляє Чемпионат.

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Рівень аварії розцінюють як легкий. У ДТП ніхто серйозно не постраждав. Додамо, що вчора Тимощук відсвяткував своє 43-річчя та отримав "презент" від рідного Луцька, який позбавив його статусу почесного громадянина міста.

Нагадаємо, Тимощук досі залишається працювати у пітерському Зеніті і жодним чином не відреагував на війну України з Росією. УАФ уже анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України,а також позбавила всіх регалій – зокрема, трофеїв у Шахтарі.

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