Тимощук потрапив у ДТП – зрадник України відбувся легким переляком
Колишній капітан Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощук продовжує знаходити неприємності після того, як відмовився від свого коріння.
Тимощук примудрився потрапити у ДТП дорогою на тренування Зеніту, повідомляє Чемпионат.
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Рівень аварії розцінюють як легкий. У ДТП ніхто серйозно не постраждав. Додамо, що вчора Тимощук відсвяткував своє 43-річчя та отримав "презент" від рідного Луцька, який позбавив його статусу почесного громадянина міста.
Нагадаємо, Тимощук досі залишається працювати у пітерському Зеніті і жодним чином не відреагував на війну України з Росією. УАФ уже анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України,а також позбавила всіх регалій – зокрема, трофеїв у Шахтарі.
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