"Співпраця Тимощука з ФСБ? Є багато прямих і непрямих свідчень та доказів. Наприклад, всі водії, які обслуговували Тимощука у Санкт-Петербурзі, були працівниками місцевого ОМОНу. У нього було багато особистих контактів як з представниками політичних еліт Росії, так і з силовими відомствами. Якщо зупиняла поліція, йде "дзвінок другу" – і все, відпускали. Останнім часом він цим дуже хизувався і навіть навмисно порушував правила під час руху. Мав "проїзний" – без будь-яких обмежень.

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Тимощук товаришує, зокрема, із сином Боярського, який зараз відмикає росіян від Інстаграму, Фейсбуку, всіх соцмереж. У нього були особисті контакти з Умновим, начальником Главку СПБ та ЛО і помічником Міністра МВС Росії, той самий Міллер та Медвєдєв з Газпрому. Останніми роками він активно співпрацює з РПЦ, навіть став гравцем їхньої команди (це після перемог в Кубку УЄФА, Суперкубку Європи та ЛЧ і численних трофеїв в Україні, Росії та Німеччині).

Пізніше виявилось, що адвокати у його справах мають стосунок до правлячої партії "Единая Россия". Було багато інших фактів особистих контактів з відвертими дрібними зрадниками чи ворогами України, як Мармазов, наприклад. Тобто, потихеньку складаються всі пазли. Про контакти з ФСБ він казав приватно – і не тільки мені, а й друзям. Хизувався", – розповів Юрченко у ексклюзивному інтерв'ю для Футбол 24.

Повну версію інтерв'ю читайте на Футбол 24: "Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України