Під час прес-конференції один з представників преси наважився запитати, чому виклик не отримав Арно Данджума, який потужно розпочав сезон у складі Вільяреала.

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"Тобі подобається Данджума? Ти тренер національної збірної? Список складаю я. Данджума міг бути тут, але зрештою я не наважився його запросити", – відрубав ван Гал.

Додамо, що у жовтні збірна Нідерландів проведе два матчі відбору на чемпіонат світу – проти Латвії та Гібралтару.

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