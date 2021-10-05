Во время пресс-конференции один из представителей прессы решился спросить, почему вызов не получил Арно Данджума, который мощно начал сезон в составе Вильярреала.

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"Тебе нравится Данджума? Ты тренер национальной сборной? Список составляю я. Данджума мог быть здесь, но в конце концов я не решился его пригласить", – ответил ван Гал.

Добавим, что в октябре сборная Нидерландов проведет два матча отбора на чемпионат мира – против Латвии и Гибралтара.

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