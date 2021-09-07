"Слава Богу, що ти не ідіот", – ван Гал підбадьорив молодого таланта збірної Нідерландів
12:56 - Читать на русском
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал наполягає на необхідності людей вакцинуватись.
Зустріч Луї ван Гала та 20-річного хавбека Аякса Юрр’єна Тімбера на тренувальних полях збірної Нідерландів вийшла доволі оригінальною.
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Ван Гал: Я вакцинований. А ти?
Тімбер: Так, я теж.
Ван Гал: Слава Богу, що ти не ідіот.
Після провалу на Євро-2020 "ораньє" намагаються пробитись на ЧС-2022. У своїй групі кваліфікації підопічні ван Гала розташувались на другій сходинці, ведучи напружену боротьбу зі збірними Туреччини та Норвегії.
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