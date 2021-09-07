Зустріч Луї ван Гала та 20-річного хавбека Аякса Юрр’єна Тімбера на тренувальних полях збірної Нідерландів вийшла доволі оригінальною.

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Ван Гал: Я вакцинований. А ти?

Тімбер: Так, я теж.

Ван Гал: Слава Богу, що ти не ідіот.

Після провалу на Євро-2020 "ораньє" намагаються пробитись на ЧС-2022. У своїй групі кваліфікації підопічні ван Гала розташувались на другій сходинці, ведучи напружену боротьбу зі збірними Туреччини та Норвегії.

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