Контракт 32-річного хавбека із клубом Васко да Гама завершився 31 грудня. Тепер Тейшейра є вільним агентом, інформує Jornal O Dia.

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Угода з рідною командою передбачала опцію пролонгації, проте сторони нею не скористались: футболіст не прийняв запропонованих умов, Васко да Гама не був задоволений грою Алекса у Серії В (15 матчів, два голи та один асист).

Наразі ексгравець Шахтаря готовий розглянути пропозиції від інших клубів. Зацікавленість нібито проявляють Крузейро та Корінтіанс. Водночас не виключено, що незабаром Васко да Гама все ж спробує продовжити співпрацю.

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