Донецький клуб не забуває про своїх легенд.

Прес-служба Шахтаря у клубних соцмережах привітала екс-півзахисника "гірників" Алекса Тейшейру з 32-річчям. Донеччани виклали відеодобірку ефектних голів бразильця часів виступів за українську команду.

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До ролика потрапили голи у ворота Олександра Шовковського (Динамо) в сезоні 2015/16, Джанлуїджі Буффона (Ювентус) та Петера Чеха (Челсі) у груповому етапі Ліги чемпіонів 2012/13.

Нагадаємо, Тейшейра перейшов у Шахтар у грудні 2009 року з Васко да Гами за 6 млн євро. У складі "гірників" провів 223 матчі, забив 89 м'ячів та віддав 25 асистів. Разом з донецькою командою п'ять разів завойовував золото УПЛ, виграв по три рази Кубок та Суперкубок України. Взимку 2016-го за 50 млн євро перейшов у китайський Цзянсу Сунін.

Нині бразилець захищає кольори Бешикташа, з яким вчора, 5 січня, завоював Суперкубок Туреччини, здолавши у серії пенальті Антальяспор.

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