Контракт 32-летнего хавбека с клубом Васко да Гама завершился 31 декабря. Теперь Тейшейра является свободным агентом, сообщает Jornal O Dia .

Голы Динамо, Ювентуса и Челси: Шахтер ностальгическим видео поздравил Тейшейру с днем ​​рождения

Соглашение с родной командой предусматривало опцию пролонгации, однако стороны ею не воспользовались: футболист не принял предложенных условий, Васко да Гама не был доволен игрой Алекса в Серии В (15 матчей, два гола и один ассист).

Сейчас экс-игрок Шахтера готов рассмотреть предложения от других клубов. Интерес проявляют Крузейро и Коринтианс. В то же время не исключено, что вскоре Васко да Гама все же попытается продолжить сотрудничество.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?