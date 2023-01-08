"Не сумую ні за Бока Хуніорс, ні за футболом, тому що він мене виснажив. Також я не надто стежив за чемпіонатом світу в Катарі.

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Більше дивився за Францією, адже це команда, яка мені подобалась. Я не написав Мессі, тому що його телефон, напевне, просто вибухнув. Мені приносить велику радість те, що мої діти святкують голи Ліонеля", – цитує Тевеса AS.

Нагадаємо, "альбіселесте" й "Ле Бльо" видали яскравий фінал ЧС-2022, у якому перемогли аргентинці в серії пенальті (3:3, пен. 4:2).

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