Перемогу з величезним відривом здобув Ліонель Мессі – чемпіон світу у складі збірної Аргентини. 35-річний нападник ПСЖ набрав 275 залікових очок, інформує IFFHS.

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Друге місце посів Кіліан Мбаппе, у якого лише 35 балів. Топ-3 замкнув Карім Бензема – володар "Золотого м'яча-2022", який пропустив Мундіаль через травму. Цікаво, що у топ-5 знайшося місце Ерлінгу Холанду, який теж не їздив на чемпіонат світу.

Найкращі футболісти 2022 року за версією IFFHS

1. Ліонель Мессі (ПСЖ, збірна Аргентини) – 275 очок.

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції) – 35 очок.

3. Карім Бензема (Реал Мадрид, збірна Франції) – 30 очок.

4. Лука Модріч (Реал Мадрид, збірна Хорватії) – 15 очок.

5. Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті/Борусія Д, збірна Норвегії) – 5 очок.

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