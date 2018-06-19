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Тер Штеген у захваті від гри голкіпера мексиканців Очоа

18:11 250 Читать на русском
Тер Штеген у захваті від гри голкіпера мексиканців Очоа
Гільєрмо Очоа / Мексика

Запасний голкіпер національної збірної Німеччини Марк-Андре Тер Штеген поділився фотографією з мексиканцем Гільєрмо Очоа в своїх соціальних мережах.

У своєму профілі у Твіттері тер Штеген вирішив опублікувати фотографію, де він разом з Очоа перебуває на розминці напередодні матчу їх національних команд.

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Гільєрмо не залишив без уваги запис тер Штегена і дуже швидко залишив коментар під фото: "TOP".

У цьому матчі, який виграли "ацтеки", Очоа продемострував висикой рівень гри, чим допоміг своїй команді перемогти.

Наступний матч на ЧС-2018 Мексика зіграє проти Південної Кореї 23 червня. В цей же день Німеччина зустрінеться з командою Швеції.

ЧС-2018 1 тур

Німеччина - Мексика: Неділя 17 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
0 : 1
Мексика
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ЧС 2018 Мексика Мексика Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Гільєрмо Очоа Гільєрмо Очоа Німеччина Німеччина Німеччина - Мексика
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