Тер Штеген в восторге от игры голкипера мексиканцев Очоа

Запасной голкипер сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген поделился фотографией с мексиканцем Гильермо Очоа в своих социальных сетях.

В своем профиле в Твиттере тер Штеген решил опубликовать фотографию, где он вместе с Очоа находится на разминке перед матчем их национальных команд.

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Гильермо не оставил без внимания запись тер Штегена и очень быстро оставил комментарий под фото: "TOP".

В этом матче, который выиграли "ацтеки", Очоа продемострував висикой уровень игры, чем помог своей команде победить.

Следующий матч на ЧМ-2018 Мексика сыграет против Южной Кореи 23 июня. В этот же день Германия встретится с командой Швеции.