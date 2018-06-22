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Тер Штеген в восторге от игры голкипера мексиканцев Очоа

19 июня 18:10 116 Читати українською
Тер Штеген в восторге от игры голкипера мексиканцев Очоа
Гильермо Очоа / Мексика

Запасной голкипер сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген поделился фотографией с мексиканцем Гильермо Очоа в своих социальных сетях.

В своем профиле в Твиттере тер Штеген решил опубликовать фотографию, где он вместе с Очоа находится на разминке перед матчем их национальных команд.

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Гильермо не оставил без внимания запись тер Штегена и очень быстро оставил комментарий под фото: "TOP".

В этом матче, который выиграли "ацтеки", Очоа продемострував висикой уровень игры, чем помог своей команде победить.

Следующий матч на ЧМ-2018 Мексика сыграет против Южной Кореи 23 июня. В этот же день Германия встретится с командой Швеции.

ЧМ-2018 1 тур

Германия - Мексика: Воскресенье 17 июня 2018

Германия
Матч окончен
0 : 1
Мексика
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