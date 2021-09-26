РБ Лейпциг розчавив Герту в матчі 6-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Дірява оборона берлінців пропустила 3 голи ще до перерви. Могло бути гірше, проте VAR скасував один м'яч господарів через офсайд.

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РБ Лейпциг навіть не думав скидати обертів по перерві. Форсберг реалізував пенальті, а Нкунку ідеально виконав штрафний удар. До тенісного рахунок довів Амаду Айдара – 6:0.