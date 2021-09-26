Тенісне побиття у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Герта – 6:0
10:02 - Читать на русском
РБ Лейпциг розчавив Герту в матчі 6-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
16’ Крістофер Нкунку
23’ Юсуф Поульсен
45+3’ Норді Мукієле
59’ Еміль Форсберг
70’ Крістофер Нкунку
77’ Амаду Айдара
16’ Крістофер Нкунку
23’ Юсуф Поульсен
45+3’ Норді Мукієле
59’ Еміль Форсберг
70’ Крістофер Нкунку
77’ Амаду Айдара
Дірява оборона берлінців пропустила 3 голи ще до перерви. Могло бути гірше, проте VAR скасував один м'яч господарів через офсайд.
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РБ Лейпциг навіть не думав скидати обертів по перерві. Форсберг реалізував пенальті, а Нкунку ідеально виконав штрафний удар. До тенісного рахунок довів Амаду Айдара – 6:0.
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