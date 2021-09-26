Теннисное избиение в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Герта – 6:0
10:02 - Читати українською
РБ Лейпциг раздавил Герту в матче 6-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
16’ Кристофер Нкунку
23’ Юссуф Поульсен
45+3’ Норди Мукиеле
59’ Эмиль Форсберг
70’ Кристофер Нкунку
77’ Амаду Айдара
16’ Кристофер Нкунку
23’ Юссуф Поульсен
45+3’ Норди Мукиеле
59’ Эмиль Форсберг
70’ Кристофер Нкунку
77’ Амаду Айдара
Дырявая оборона берлинцев пропустила 3 гола еще до перерыва. Могло быть хуже, однако VAR отменил один мяч хозяев из-за офсайда.
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РБ Лейпциг даже не думал сбрасывать обороты после перерыва. Форсберг реализовал пенальти, а Нкунку идеально исполнил штрафной удар. До теннисного счет довел Амаду Айдара – 6:0.
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