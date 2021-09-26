РБ Лейпциг раздавил Герту в матче 6-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Дырявая оборона берлинцев пропустила 3 гола еще до перерыва. Могло быть хуже, однако VAR отменил один мяч хозяев из-за офсайда.

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РБ Лейпциг даже не думал сбрасывать обороты после перерыва. Форсберг реализовал пенальти, а Нкунку идеально исполнил штрафной удар. До теннисного счет довел Амаду Айдара – 6:0.