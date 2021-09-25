У суботу 6-й тур чемпіонату Німеччини продовжили шість матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 6-й тур

Айнтрахт – Кельн – 1:1

Голи: Борре, 45+7 – Скірі, 14

Байєр – Майнц – 1:0

Гол: Вірц, 62

Хоффенхайм – Вольфсбург – 3:1

Голи: Крамаріч, 45+2, Баумгартнер, 74, Кадержабек, 82 – Баку, 25

РБ Лейпциг – Герта – 6:0

Голи: Нкунку, 16, 70, Поульсен, 23, Клостерман, 36, Форсберг, 59 (пен.), Айдара, 77

Уніон Берлін – Армінія – 1:0

Гол: Беренс, 88

Борусія М – Борусія Д – початок матчу о 19:30

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Кельн зумів розпакувати ворота Айнтрахта вже на 14-й хвилині. Ельє Скірі отримав точну передачу від Йонаса Хектора у штрафний майданчик і опинившись перед голкіпером пробив повз нього. Однак у роздягальню команди пішли за рівного рахунку: на 7-й доданій до першого тайму хвилині Рафаель Сантос Борре зрівняв. Друга сорокап'ятихвилинка пройшла за невеликої переваги господарів, однак голів не принесла жодній з команд.

Сусіди по турнірній таблиці – Байєр та Майнц – не змогли забити у першому таймі. Леверкузенці по перерві продовжили тиснути на ворота Робіна Центнера і Флоріан Вірц зрештою вивів "фармацевтів" вперед. Вже у наступній атаці вони подвоїли, але всюдисущий VAR зафіксував офсайд. Мінімальної переваги і осічки Вольфсбурга Байєру вистачило для того, аби піднятися одразу на другу сходинку турнірної таблиці.

Один з лідерів Бундесліги – Вольфсбург – вийшов вперед у матчі з Хоффенхаймом в середині тайму. Рідле Баку отримав навіс на лівий фланг, змістився до лінії воріт і метрів з 30 закрутив у дальній кут воріт. Розкішний, хоча й дещо нелогічний гол, оскільки господарі значно переважали суперника у всіх компонентах гри. Зрештою підопічним Себастьяна Хьонесса вдалось у доданий час забити у відповідь, аби по перерві розпочати все з чистого листа.

В середині другого тайму Хоффенхайм втік у стрімку контратаку, Кадержабек промчав правим флангом, майстерно уникнув офсайду і прострілив в район одинадцятиметрової позначик на Баумгартнера. Крістоф не втратив шансу вивести свою команду вперед. Згодом Раум зі штрафного влучив у стійку, а Кадержабек був першим на добиванні. Перша поразка Вольфсбурга в сезоні, яка дозволила Баварії відірватись від "вовків" вже на 3 очки.

РБ Лейпицг, який катастрофічно розпочав сезон, ще до середини тайму двічі відзначився у воротах Герти. Спочатку Крістофер Нкунку влучно пробив у лівий нижній кут воріт з меж штрафного майданчика, а згодом він же асистував Поульсену, коли отримавши м'яч з центра поля, протягнув його лівим флангом, відтягнув на себе захисників і, замість того аби вдарити, викотив під удар Юсуфу.

Згодом Форсберг струсонув поперечину потужним ударом, а за мить Лукас Клостерман таки запхав сферу у сітку, мало не відірвавши ногу голкіпера. Гол спочатку зарахували, але VAR зафіксував офсайд. Вже у доданий до першого тайму час "бики" отримали право на штрафний. Анхелінью побачив на дальній штанзі Норді Мукієле, навісив на нього і той зльоту пробив у протилежний кут. 3:0 і берлінцям було чим зайнятись у роздягальні.

На 59-й хвилині Нкунку завалили у штрафному майданчику і Форсберг з пенальті довів рахунок до розгромного. Згодом спочатку Нкунку оформив дубль, філігранно пробивши зі штрафного у кут воріт, а тоді Айдара більярдним ударом в кут забив шостий гол – РБ Лейпциг перервав триматчеву безвиграшну серію.

Уніон пробив оборону Армінії за дві хвилини до завершення матчу. Кевін Беренс опинився сам на сам зі Штефаном Морено і пострілом під поперечину приніс берлінцям надважливі три очки.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ