УАФ на своїй сторінці у Facebook повідомила, що Joma заперечила свою співпрацю з пітерським Зенітом. Російський клуб днями випустив нову форму, на якій був нанесений і логотип іспанської компанії.

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"Ми підтверджуємо, що штаб-квартира Joma в Іспанії припинила всю нашу спонсорську діяльність зі спортивними командами з Росії та Білорусі. У нас немає прямого контакту – ні комерційного, ні спонсорського – з будь-яким професіональним клубом звідти, і ми не були в курсі та не маємо жодного відношення до запуску й кастомізації/індивідуального стилю нової форми Зеніту.

Чому російський клуб презентував форму саме компанії Joma? Футболки були розповсюджені компанією Wildberries. Це роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо ніякого контролю", – йдеться в поясненні.

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