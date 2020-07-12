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Тедеско став жертвою суворої дійсності в Росії

06:30 - Читать на русском
Тедеско став жертвою суворої дійсності в Росії
Доменіко Тедеско / ФК Спартак

Головний тренер московського Спартака Доменіко Тедеско став жертвою злочинців напередодні одного з матчів російської Прем'єр-ліги.

Німецький фахівець переказав 250 тисяч рублів шахраям, повідомляє Telegram-канал База.

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Тедеско в четвер отримав повідомлення з невідомого номера. У профілі користувача було встановлено світлину одного з працівників клубу, тому тренер почав спілкування. Потім шахрай попросив керманича Спартака переказати кошти на термінове лікування родича, а Тедеско довірився і переказав злочинцю солідну суму. Пізніше з'ясувалося, що ніхто з працівників "червоно-білих" подібної допомоги не потребував.

До слова, в Доменіко Тедеско не все гаразд в Росії і у футбольному плані. У суботу його підопічні програли Сочі (0:1) та опустилися на 10-те місце в турнірній таблиці. Серія без перемог Спартака налічує вже 5 матчів.

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Теги
Спартак Москва Спартак Москва Росія футбольні курйози Доменіко Доменіко Тедеско
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