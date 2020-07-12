Тедеско стал жертвой суровой действительности в России

Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско стал жертвой преступников накануне одного из матчей российской Премьер-лиги.

Немецкий специалист перевел 250 тысяч рублей мошенникам, сообщает Telegram-канал База.

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Тедеско в четверг получил сообщение с неизвестного номера. В профиле пользователя была установлена фотографию одного из работников клуба, поэтому тренер начал общение. Затем мошенник попросил наставника Спартака перевести средства на срочное лечение родственника, а Тедеско доверился и перевел преступнику солидную сумму. Позже выяснилось, что никто из работников "красно-белых" в подобной помощи не нуждался.

К слову, у Доменико Тедеско не все в порядке в России и в футбольном плане. В субботу его подопечные проиграли Сочи (0:1) и опустились на 10-е место в турнирной таблице. Серия без побед Спартака насчитывает уже 5 матчей.

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