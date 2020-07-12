toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Тедеско стал жертвой суровой действительности в России

06:30 - Читати українською
Тедеско стал жертвой суровой действительности в России
Доменико Тедеско / ФК Спартак

Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско стал жертвой преступников накануне одного из матчей российской Премьер-лиги.

Немецкий специалист перевел 250 тысяч рублей мошенникам, сообщает Telegram-канал База.

Тимощук признался, что мешает ему приехать в Украину

Тедеско в четверг получил сообщение с неизвестного номера. В профиле пользователя была установлена фотографию одного из работников клуба, поэтому тренер начал общение. Затем мошенник попросил наставника Спартака перевести средства на срочное лечение родственника, а Тедеско доверился и перевел преступнику солидную сумму. Позже выяснилось, что никто из работников "красно-белых" в подобной помощи не нуждался.

К слову, у Доменико Тедеско не все в порядке в России и в футбольном плане. В субботу его подопечные проиграли Сочи (0:1) и опустились на 10-е место в турнирной таблице. Серия без побед Спартака насчитывает уже 5 матчей.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Манчестер Сити уничтожил Брайтон: Стерлинг курьезно оформил хет-трик, Зинченко выпустили на треть праздника
00:16
1422
Теги
Спартак Москва Спартак Москва Россия футбольные курьёзы Доменико Доменико Тедеско
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
59
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук