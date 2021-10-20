Ньюкасл може стати моїм останнім місцем роботи, – Брюс
Колишній наставник Ньюкасла Стів Брюс прокоментував свою відставку з посади головного тренера "сорок".
"Думаю, що Ньюкасл може стати моїм останнім місцем роботи. Мені 60 років, і я не хочу змушувати свою дружину знову проходити через це. У нас хороші умови для життя, тому, так, мабуть, я зав'яжу з тренерською роботою – поки не отримаю дзвінок від якогось президента клубу, який попросить мене про допомогу. Ніколи не говори ніколи. Я це вже зрозумів.
Ньюкасл офіційно оголосив про відставку Стіва Брюса
У Ньюкаслі було дуже, дуже важко. Було нелегко відчувати себе непотрібним, відчувати, як люди хочуть мого провалу і кажуть, що я зазнаю невдачі, що я не потрібен, даремно витрачаю час, і тактично дурний, як качан капусти", – цитує Брюса Goal з посиланням на The Telegraph.
Нагадаємо, фахівця звільнили з посади наставника Ньюкасла. Стів Брюс очолив "сорок" влітку 2019-го. Під його керівництвом Ньюкасл двічі завершував сезон в середині турнірної таблиці. Після 8-ми турів нинішньої кампанії команда розташувалася на передостанньому місці.
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