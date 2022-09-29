Шахтар у плюсі, Динамо – в мінусі: які суми клуби УПЛ влітку витрачали на трансфери
18:34 - Читать на русском
Українські гранди по-різному провели трансферну кампанію влітку 2022 року. Зокрема, Динамо витратило чималеньку суму в умовах війни, тоді як Шахтар непогано підзаробив.
Попри повномасштабну війну, українська Прем'єр-ліга таки зуміла розпочати новий сезон 2022/23. Більше того, клуби достатньо активно поводилися на трансферному ринку, продаючи і купуючи футболістів.
Хто був найактивнішим? Хто найбільше заробив на цьому бізнесі, а хто втратив? Про все – у нашому черговому випуску.
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