Шахтер в плюсе, Динамо – в минусе: какие суммы клубы УПЛ летом тратили на трансферы
18:34 - Читати українською
Украинские гранды по-разному провели трансферную кампанию летом 2022 года. В частности, Динамо потратило немалую сумму в условиях войны, тогда как Шахтер неплохо подзаработал.
Несмотря на полномасштабную войну, украинская Премьер-лига сумела начать новый сезон 2022/23. Более того, клубы достаточно активно вели себя на трансферном рынке, продавая и покупая футболистов.
Кто был самым активным? Кто больше всего заработал на этом бизнесе, а кто потерял? Обо всем – в нашем очередном выпуске.
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