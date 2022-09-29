Украинские гранды по-разному провели трансферную кампанию летом 2022 года. В частности, Динамо потратило немалую сумму в условиях войны, тогда как Шахтер неплохо подзаработал.

Несмотря на полномасштабную войну, украинская Премьер-лига сумела начать новый сезон 2022/23. Более того, клубы достаточно активно вели себя на трансферном рынке, продавая и покупая футболистов.

Кто был самым активным? Кто больше всего заработал на этом бизнесе, а кто потерял? Обо всем – в нашем очередном выпуске.