Визначились півфінальні пари Ліги Європи 2019/20 – Шахтар офіційно отримав суперника

У півфінал Ліги Європи пройшли Інтер (Італія), Манчестер Юнайтед (Англія), Севілья (Іспанія) та Шахтар (Україна).
Шахтар – Базель – відео голів
В рамках 1/4 фіналу міланці пройшли Байєр, МЮ в додатковий час здолав Копенгаген, Шахтар виявився сильнішим за Базель, а Севілья перемогла Вулверхемптон.
Півфінальні пари Ліги Європи 2019/20:
Севілья – Манчестер Юнайтед (16 серпня, Кельн, 22:00 за Києвом)
Інтер – Шахтар (17 серпня, Дюссельдорф, 22:00 за Києвом).
Стадія 1/2 фіналу теж складається з однієї гри. Переможці півфінальних поєдинків зустрінуться у вирішальному двобої, який пройде 21 серпня в Кельні.
Шахтар розгромив Базель і вийшов у півфінал Ліги Європи – бразильці забили чотири голи