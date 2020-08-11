Визначились півфінальні пари Ліги Європи 2019/20 – Шахтар офіційно отримав суперника

За підсумками чвертьфінальних поєдинків Ліги Європи стали відомі чотири команди, які продовжать боротьбу за трофей. Свого суперника у півфіналі отримав і донецький Шахтар.

У півфінал Ліги Європи пройшли Інтер (Італія), Манчестер Юнайтед (Англія), Севілья (Іспанія) та Шахтар (Україна).

Шахтар – Базель – відео голів

В рамках 1/4 фіналу міланці пройшли Байєр, МЮ в додатковий час здолав Копенгаген, Шахтар виявився сильнішим за Базель, а Севілья перемогла Вулверхемптон.

Півфінальні пари Ліги Європи 2019/20:

Севілья – Манчестер Юнайтед (16 серпня, Кельн, 22:00 за Києвом)

Інтер – Шахтар (17 серпня, Дюссельдорф, 22:00 за Києвом).

Стадія 1/2 фіналу теж складається з однієї гри. Переможці півфінальних поєдинків зустрінуться у вирішальному двобої, який пройде 21 серпня в Кельні.

Шахтар розгромив Базель і вийшов у півфінал Ліги Європи – бразильці забили чотири голи