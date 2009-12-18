Тайсон претендує на звання найкращого бразильського футболіста, що грає у Європі, у списку ще 4 екс-гірники

Хавбек Шахтаря Тайсон претендує на нагороду Samba Gold, яка вручається найкращому бразильському футболісту, що грає у Європі. Всього на нагороду номіновано 30 гравців.

Серед номінантів є 5 гравців, які виступають, або колись виступали за донецький Шахтар. Серед них: Фред з Манчестер Юнайтед, Вілліан з Челсі, Дуглас Коста з Ювентуса, Фернандінью з Манчестер Сіті та Тайсон з Шахтаря.

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Окрім вже названих гравців, на нагороду претендують такі відомі футболісти як: Габріель Жезус, Неймар, Марсело, Аліссон, Роберто Фірміно, Філіппе Коутінью, Алекс Сандро, Каземіро та інші.

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Зауважимо, що минулого року нагороду отримав Неймар, що виступає за ПСЖ, а за рік до цього був нагороджений Філіппе Коутінью, який на той час був гравцем Ліверпуля.