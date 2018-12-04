Динамо та Шахтар заробили більше мільйона доларів за участь своїх гравців на ЧС-2018

ФІФА опублікувала суму призових, які отримають клуби за участь своїх гравців на чемпіонаті світу-2018.

Динамо за участь своїх гравців на ЧС-2018 заробило 484 тисячі доларів США, Шахтар – 537 тисяч, інформує офіційний сайт ФІФА.

Кияни делегували у національну збірну Йосіпа Піваріча, а Шахтар – Тайсона та Фреда. Таким чином українські клуби сумарно отримають більше 1 млн доларів. Інші українські клуби у повний список із 416 команд світу не потрапили.

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Найбільше ж серед усіх заробили англійські клуби – більше 37 мільйона доларів США. Друге місце у іспанських клубів ( 22,6 мільйона доларів).

Серед клубів світу лідером став Манчестер Сіті, який отримає 5 мільйонів доларів. Друге місце у Реала (4,8 млн), третій – Тоттенхем (4,38 млн). Також у топ-10 Барселона, ПСЖ, Челсі, МЮ, Атлетіко, Ювентус та Монако.

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