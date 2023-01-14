Грецький ПАОК оголосив про підписання бразильського вінгера, який нещодавно став вільним агентом.

Контракт Тайсона з ПАОКом розрахований на півтора року – до 30 червня 2024-го. У новій команді бразилець виступатиме під 11-м номером, інформує офіційний сайт ПАОКа.

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Нещодавно 35-річний вінгер став вільним агентом, достроково розірвавши контракт з Інтернасьйоналем. Тайсон повернувся в рідний клуб у квітні 2021-го з Шахтаря, але втратив місце у складі та не без скандалу пішов.

Це другий приїзд бразильця у Європу. В 2010-му Тайсон перебрався в Металіст за 6,3 млн євро. Став лідером харків'ян, а згодом – і Шахтаря. Зіграв 8 матчів за національну збірну Бразилії, забив 1 гол.

Нагадаємо, ПАОК очолює Разван Луческу – син наставника київського Динамо. У сезоні 2022/23 грецька команда посідає 3 місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера чемпіонату складає 7 очок.

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