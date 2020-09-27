Друголігова Таврія-Сімферополь тепер виступає не в Бериславі, а у Каховському районі Херсонської області.

У сезоні 2020/21 Таврія-Сімферополь проводить свої домашні поєдинки в селі Мар'янівка Каховського районі Херсонської області. Також клуб отримав нового президента – ним став Едуард Репілевський. Про це розповів головний тренер команди Сергій Шевченко.

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"Після переїзду з Берислава завдяки новому президенту Едуарду Репілевскому з'явилася фінансова стабільність і це позитивно позначилося на виступі Таврії-Сімферополь, ряди якої захищають вихованці футбольної Херсонщини.

У Мар'янівці до наших послуг затишний стадіон з трибунами на 500 місць, є тренувальне поле, свій автобус, ми забезпечені проживанням та харчуванням. Раніше про такі умови ми могли тільки мріяти. Поки що перед командою поставлено завдання перемагати в кожному матчі, а на фініші подивимося, що з цього вийде. Сподіваюся, що Таврії-Сімферополь вдасться скласти конкуренцію фаворитам групи Б – харківському Металу і криворізькому Кривбасу", – цитує Шевченка Meta-Ratings.

Нагадаємо, раніше відроджена Таврія-Сімферополь, яка після анексії Криму Росією змушена виступати на території материкової України, перебувала під загрозою зникнення через брак фінансування. Зараз команда посідає друге місце у групі Б Другої ліги, набравши 10 очок.

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