Второлиговая Таврия-Симферополь теперь выступает не в Бериславе, а в Каховском районе Херсонской области.

В сезоне 2020/21 Таврия Симферополь проводит свои домашние поединки в селе Марьяновка Каховского районе Херсонской области. Также клуб получил нового президента – им стал Эдуард Репилевский. Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Шевченко.

Вторая лига: Таврия-Симферополь унизила МФК Металлург, Нива Винница упустила победу в поединке с Буковиной

"После переезда из Берислава благодаря новому президенту Эдуарду Репилевскому появилась финансовая стабильность и это положительно сказалось на выступлении Таврии-Симферополь, ряды которой защищают воспитанники футбольной Херсонщины.

В Марьяновке к нашим услугам уютный стадион с трибунами на 500 мест, есть тренировочное поле, свой автобус, мы обеспечены проживанием и питанием. Раньше о таких условиях мы могли только мечтать. Пока перед командой поставлена ​​задача побеждать в каждом матче, а на финише посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что Таврии-Симферополь удастся составить конкуренцию фаворитам группы Б – харьковскому Металлу и криворожскому Кривбассу", – цитирует Шевченко Meta-Ratings.

Напомним, ранее возрожденная Таврия Симферополь, которая после аннексии Крыма Россией вынуждена выступать на территории материковой Украины, находилась под угрозой исчезновения из-за недостатка финансирования. Сейчас команда занимает второе место в группе Б Второй лиги, набрав 10 очков.

Узбецький вектор, кримський Львів і гульки до світання. 25 років тому Таврія виграла перший чемпіонат України