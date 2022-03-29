"Перший чемпіон Незалежної України припинив своє існування у 2014 році через анексію Криму. Після цього було багато спроб знайти підтримку та відновитись у якості професіоналів серед українських футбольних клубів.

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Ми гучно заявили про себе завдяки новому керівництву, зібрали коло однодумців, посилили склад та готувались виконувати задачі. Та знову, через війну, ми вимушені зупинитись", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Таврії-Сімферополь.

Нагадаємо, саме Таврія першим чемпіоном незалежної України – у 1992 році сімферопольці мінімально обіграли Динамо у битві за золоті медалі (1:0). Також клуб вигравав Кубок України у сезоні 2009/10, а у сезоні 1993/94 виходив до фіналу змагань та здобував срібні медалі у матчі за Суперкубок України-2010. Таврія припинила існування у 2014 році через анексію Криму, проте відновилась у 2016-му. В останньому сезоні клуб виступав у групі Б в Другій лізі.

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