Таврия уже во второй раз вынужденно заявила о завершении существования.

"Первый чемпион Независимой Украины прекратил свое существование в 2014 году из-за аннексии Крыма. После этого последовало много попыток найти поддержку и восстановиться в качестве профессионалов среди украинских футбольных клубов.

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Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задачи. И снова, из-за войны, мы вынуждены остановиться", – говорится в сообщении на официальном сайте Таврии-Симферополь.

Напомним, именно Таврия первым чемпионом независимой Украины – в 1992 году симферопольцы минимально обыграли Динамо в битве за золотые медали (1:0). Также клуб выигрывал Кубок Украины в сезоне 2009/10, а в сезоне 1993/94 выходил в финал соревнований и завоевал серебряные медали в матче за Суперкубок Украины-2010. Таврия прекратила существование в 2014 году из-за аннексии Крыма, однако возобновилась в 2016 году. В последнем сезоне клуб выступал в группе Б во Второй лиге.

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