Жіноча команда Кривбасу не змогла провести поєдинок з Маріуполем 19 березня, проте продовжила продаж квитків на матч – ці гроші врятували чимало людей з окупованого міста.

Кривбас продовжив благодійний продаж квитків на поєдинок проти жіночої команди Маріуполя, що дозволило суттєво допомогти жителям з однойменного міста, повідомляє офіційний сайт криворожців.

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Завдяки цьому вдалось зібрати 70 тисяч гривень. Кривбас подвоїв цю суму. Ці кошти були використані на відправку двох автівок з гуманітарною допомогою для мешканців Маріуполя, а також на паливо для тих, хто не міг виїхати з оточеного міста на власному авто. Загалом, вдалось вивезти понад 50 людей з-під обстрілів.

Ще 70 тисяч Кривбас відправив на потреби ЗСУ. Тепер клуб влаштовує благодійний продаж квитків на віртуальний поєдинок проти Сум, гроші будуть відправлені на потреби місцевих мешканців. Придбати перепустку можна за посиланням.

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