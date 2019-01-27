Танковський може повернутись у Маріуполь замість переходу в Арсенал-Київ

Хавбек Шахтаря В’ячеслав Танковський ще не визначився зі своїм майбутнім.

Раніше повідомлялось, що 23-річний хавбек Шахтаря вирушив на збори з Арсеналом-Київ та може перейти у київський клуб. Проте, у Танковського також є варіант з продовженням кар’єри у Маріуполі.

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Азовці зацікавлені у оренді гравця у Шахтаря на другу частину сезону, тому Танковський може вирушити до табору Маріуполя, який у Туреччині базується поруч з Арсеналом-Київ, повідомляє "Футбол 1".

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Нагадаємо, 23-річний півзахисник вже виступав у Маріуполі у 2017-му році. Зауважимо, що у поточному сезоні Танковський не грав за Шахтар.