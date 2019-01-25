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Маріуполь зіграв внічию з Газ-Метаном

13:31 3 Читать на русском
Маріуполь зіграв внічию з Газ-Метаном
Маріуполь / соцмережі

Маріуполь розписав мирову в спарингу з румунським Газ-Метаном.

Товариські матчі

Маріуполь – Газ-Метан – 1:1

Голи: Борячук, 82 – Константін, 23

Ворскла зіграла внічию з Падідехом у спарингу

\Маріуполь у контрольному матчі зіграв внічию з представником чемпіонату Румунії Газ-Метаном, повідомляє офіційний сайт "чайок". Гра була перенесена з 24 на 25 січня через нагоду в Туреччині.

Маріуполь після першої частини сезону перебуває на 7 сходинці в турнірній таблиці УПЛ і має 24 очки, як і чернігівська Десна.

Теги
Маріуполь Маріуполь Газ-Метан Газ-Метан
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