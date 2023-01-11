"Місяць тому ми проводили збір на зброю для друга нашої родини. Зброя куплена, звіт буде незабаром. Дуже дякую всім, хто долучився. Сьогодні, на жаль, мені доводиться робити збір для мого батька, який 26 лютого добровільно долучився до Збройних сил України.

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Три тижні тому його підрозділ відправили під Бахмут. Що там коїться, я вам розповідати не буду, ви і самі знаєте. Батько багато не розповідає, але в його очах я бачу, що там тотальне пекло. У жорстких боях був втрачений тепловізор. До цього вони обходились власними силами, але зараз їм потрібна наша допомога.

Я дуже пишаюсь своїм батьком і хочу, щоб він повернувся додому, як і тисячі інших героїв України. Тому сьогодні я прошу вас про допомогу, посилання на "банку" залишаю тут. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам", – сказала Романенко.

Допомогти зібрати кошти може кожен. Реквізити:

– картка Монобанк: 5375411404960853.

– посилання на "банку".

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією