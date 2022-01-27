"З Шевченком вчинили, я б м’яко сказав, неправильно. Хотів сказати "по-скотськи", але скажу "неправильно". Мені, людині, яка підписала тисячі контрактів з футболістами, різними тренерами за ці 20 років, я ж знаю, що якщо хочуть залишити – то залишать. І ви це чудово розумієте.

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Комусь меседж якийсь відправили... То вони з ним фотографувались, готові були в одне місце один одного поцілували, а тут вони його знайти не змогли. Це не лізе у жодні ворота. Я не кажу, що збірна вибрала неправильний шлях. У жодному випадку! Але з таким видатним футболістом і людиною так не вчиняють. Це просто люди, які прийшли тимчасово і хочуть щось урвати, так ведуть себе", – сказав Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Шевченко покинув збірну України 1 серпня 2021 року.

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