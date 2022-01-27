"С Шевченко поступили, я бы мягко сказал, неправильно. Хотел сказать "по-скотски", но скажу "неправильно". Мне, человеку, который подписал тысячи контрактов с футболистами, разными тренерами за эти 20 лет, я же знаю, что если хотят оставить – то оставят, и вы это прекрасно понимаете.

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Кому-то месседж какой-то отправили... То они с ним фотографировались, готовы были в одно место друг друга поцеловали, а здесь они его найти не смогли. Это не лезет ни в какие ворота. Я не говорю, что сборная выбрала неправильный путь. Ни в коем случае! Но с таким выдающимся футболистом и человеком так не поступают. Это просто люди-временщики, пришедшие что-то урвать, так ведут себя", – сказал Суркис в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Напомним, Шевченко покинул сборную Украины 1 августа 2021 года.

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