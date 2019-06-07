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Тадіч: Сподіваюсь забити збірній Україні, як забив Динамо

15:51 189 Читать на русском
Тадіч: Сподіваюсь забити збірній Україні, як забив Динамо
Душан Тадіч / ФІФА

Півзахисник збірної Сербії Душан Тадіч поділився очікуваннями від матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти України.

 

"Я пам'ятаю свій гол у ворота Динамо, він допоміг Аяксу потрапити в Лігу чемпіонів. Сподіваюся, в п'ятницю мені теж вдасться забити. Але головне – це успіх команди. Україна разом з Португалією – наш головний конкурент в групі. Фаворита в матчі немає. На мій погляд, Сербія і Україна – рівні суперники, і шанси 50 на 50, попри на те, що ми граємо в гостях.

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Можу сказати, що газон на стадіоні прекрасної якості. Ми цьому раді, адже сильні якості сербської збірної проявляються в хороших умовах", – сказав Тадіч Футбол NEWS.

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Україна Україна Україна - Сербія Збірна України Душан Тадіч Душан Тадіч Динамо Динамо Аякс Аякс Сербія Сербія
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