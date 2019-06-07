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Україна – Сербія: троє гравців "синьо-жовтих" не потрапили до заявки на матч

10:25 3770 Читать на русском
Україна – Сербія: троє гравців "синьо-жовтих" не потрапили до заявки на матч
Збірна України / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив заявку на матч відбору Євро-2020 проти Сербії.

 

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної України на матч відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії. Поза списком опинились Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко та Марлос.

Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Лунін, Андрій Пятов

Захисники: Богдан Бутко, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Микита Бурда, Ігор Пластун, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко

Півзахисники: Тарас Степаненко, Роман Безус, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Володимир Шепелєв, Віктор Коваленко, Олександр Караваєв, Віктор Циганков

Нападники: Артем Кравець, Артем Бєсєдін, Мар’ян Швед, Роман Яремчук

Матч відбудеться сьогодні, 7 травня, о 21:45 на Арені Львів.

Україна – Сербія: де дивитися матч відбору до Євро-2020

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Збірна України Україна - Сербія Сербія Сербія Україна Україна Головне Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Марлос Марлос Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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