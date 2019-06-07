Україна – Сербія: троє гравців "синьо-жовтих" не потрапили до заявки на матч

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив заявку на матч відбору Євро-2020 проти Сербії.
УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної України на матч відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії. Поза списком опинились Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко та Марлос.
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Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Лунін, Андрій Пятов
Захисники: Богдан Бутко, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Микита Бурда, Ігор Пластун, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко
Півзахисники: Тарас Степаненко, Роман Безус, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Володимир Шепелєв, Віктор Коваленко, Олександр Караваєв, Віктор Циганков
Нападники: Артем Кравець, Артем Бєсєдін, Мар’ян Швед, Роман Яремчук
Матч відбудеться сьогодні, 7 травня, о 21:45 на Арені Львів.
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