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Тадич: Надеюсь забить сборной Украины, как забил Динамо

15:51 28 Читати українською
Тадич: Надеюсь забить сборной Украины, как забил Динамо
Душан Тадич / ФИФА

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Украины.

 

"Я помню свой гол в ворота Динамо, он помог Аяксу попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, в пятницу мне тоже удастся забить. Но главное – это успех команды. Украина вместе с Португалией – наш главный конкурент в группе. Фаворита в матче нет. На мой взгляд, Сербия и Украина – равные соперники, и шансы 50 на 50, несмотря на то, что мы играем в гостях.

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Мы тренировались и могу сказать, что газон на стадионе прекрасного качества. Мы этому рады, ведь сильные качества сербской сборной проявляются в хороших условиях", – сказал Тадич Футбол NEWS.

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