Табарес увійшов до Книги рекордів Гіннеса й отримав пам'ятний подарунок

Керманич збірної Уругваю Оскар Табарес отримав сертифікат Книги рекордів Гіннеса на спеціальній церемонії вшанування, організованій місцевою федерацією.

72-річний фахівець у червні провів 200-й матч на чолі національної команди, що стало абсолютним рекордом серед тренерів збірних. Про це повідомляє офіційний сайт АФУ.

Наставник Уругваю Табарес відмовився від статуї на свою честь

Напередодні Табарес отримав сертифікат, що підтверджує його досягнення, а також спеціальний подарунок – колаж зі світлинами гравців, які виступали під його керівництвом у складі збірної Уругваю. Таких виявилося 154 виконавців. Досягнення Табареса видається ще визначнішим, враховуючи синдром Гієна-Барре, яким він хворіє упродовж кількох років.

Оскар Табарес тренував уругвайську збірну в 1988-1990 рр., а вдруге очолив команду в 2006-му. На чолі з ним Уругвай дійшов до півфіналу ЧС-2010, а також переміг у Копа Амеріка через рік.