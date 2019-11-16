Табарес попал в Книгу рекордов Гиннесса и получил памятный подарок

Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес получил сертификат Книги рекордов Гиннесса на специальной церемонии, организованной местной федерацией.

72-летний специалист в июне провел 200-й матч во главе национальной команды, что стало абсолютным рекордом среди тренеров сборных. Об этом сообщает официальный сайт АФУ.

Наставник Уругвая Табарес отказался от статуи в свою честь

Накануне Табарес получил сертификат, подтверждающий его достижение, а также специальный подарок – коллаж с фотографиями игроков, которые выступали под его руководством в составе сборной Уругвая. Таких оказалось 154 исполнителей. Достижения Табареса кажется еще более уникальным, учитывая синдром Гийена-Барре, которым он болеет на протяжении нескольких лет.

Оскар Табарес тренировал уругвайскую сборную в 1988-1990 гг., а во второй раз возглавил команду в 2006-м. Во главе с ним Уругвай дошел до полуфинала ЧМ-2010, а также победил в Копа Америка год спустя.