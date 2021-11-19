Слабкі виступи у відборі на ЧС-2022 змусили керівництво уругвайського футболу піти на радикальний крок.

Оскар Вашингтон Табарес покинув посаду головного тренера збірної Уругваю, інформує прес-служба місцевої футбольної асоцації.

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Тренер-ветеран очолював "чарруас" з 2006 року. Серед головних досягнень 74-річного Маестро – півфінал чемпіонату світу 2010 року та перемога на Копа Амеріка-2011. Втім, уругвайці відверто провалювали поточний відбір на ЧС. Команда програла 4 матчі поспіль, звалившись на сьому сходинку таблиці.

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