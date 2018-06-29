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1/8 фіналу ЧС-2018: хто фаворити у букмекерів?

19:04 1066 Читать на русском
1/8 фіналу ЧС-2018: хто фаворити у букмекерів?
1/8 фіналу ЧС-2018: хто фаворити у букмекерів?

Букмекери визначили фаворитів у матчах за право вибороти путівки у 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018. До уваги було взято коефіцієнти контори Bwin.com.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2018:

Франція – Аргентина (Коефіцієнти на прохід далі: 1.62 проти 2.20)

Уругвай – Португалія (1.80 проти 1.90)

Іспанія – Росія (1.25 проти 3.70)

Хорватія – Данія (1.36 проти 2.95)

Бразилія – Мексика (1.20 проти 4.25)

Бельгія – Японія (1.15 проти 5.00)

Швеція – Швейцарія (2.00 проти 1.75)

Колумбія – Англія (2.35 проти 1.55)

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Якщо вірити інтуїції фахівців букмекерської контори, то в 1/4 фіналу ЧС-2018 на нас чекають такі пари:

Уругвай – Франція

Бразилія – Бельгія

Іспанія – Хорватія

Швейцарія – Англія

Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1

Топ-5 фаворитів на перемогу на ЧС-2018:

Бразилія – 4.75

Іспанія – 5.75

Бельгія – 7.50

Англія – 8.00

Франція – 10.00

Додамо, що господар турніру Росія шансів на тріумф майже не має – коефіцієнт 67.00. Таку ж ставку пропонують зробити на Мексику та Швецію. А ось очевидним аутсайдером на чемпіонаті світу букмекери назвали збірну Японії. На перемогу "самураїв" на турнірі вірять одиниці – коефіцієнт 151.00.

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
до матчу
3
дн
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0
год
:
12
хв
Японія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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:
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Аргентина
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