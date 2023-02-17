"Я стільки років пропрацював у Динамо, і звільняти мене за допомогою листа на електронну пошту від якогось юриста клубу – це не дуже порядно, вважаю. Я не читав цієї пошти, не відкривав листа.

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Я готувався до наступного сезону, телефоную Ігорю Михайловичу, а він: "Та не треба, ти вже звільнений". Кажу: "Дякую". На мою думку, президент не має права так чинити. Образи через це? Ні, образ ніяких. Досвід, живемо далі", – розповів Михайличенко в інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Олексій Олександрович очолював Динамо з серпня 2019-го по липень 2020 року, після чого на посаду запросили Мірчу Луческу, який досі є наставником "біло-синіх".

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