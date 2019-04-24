"Світом править любов": дебютант Динамо ощасливив голубооку красуню, яку "називали відьмою"

Денис Попов дебютував за київське Динамо у 20-річному віці. Захисник молодіжної збірної України провів дуже непоганий матч проти Маріуполя в УПЛ. На успіхи його надихає чарівна Анастасія.

Попов навіть став лідером Динамо у декількох компонентах. Денис 7 разів (уся київська команда виконала загалом 15 таких дій) підчищав за партнерами, виносячи м'яч. Виграв найбільше єдиноборств. Ще 15 разів відбирав і підбирав м'яч, ставши третім за цим показником. Через травму не зможе зіграти проти Шахтаря, але йому пророкують велике майбутнє. Хто ж ця красуня, яка з'являється на спільних романтичних фото з 20-річним динамівцем? Знайомтесь, Анастасія Гладун.

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"Щастя бути з тобою", – каже студентка Київського Інституту міжнародних відносин, яка полюбляє не лише ресторани, а й музеї і французьку мову.

"Моя любов", – парирує Денис, якого ці стосунки надихають на нові звершення вже на дорослому рівні.

"Вони називали мене відьмою", – каже загадковий статус дівчини.

"Таємні бажання", – це вже новорічна світлина з талановитим динамівцем. На інших фото Анастасія зізнається, що вже більше не сумує, а світом править любов. "Не втратити себе і бути ще кращою, ніж є", – відповідає вона на питання про свою життєву ціль.