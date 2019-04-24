toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Світом править любов": дебютант Динамо ощасливив голубооку красуню, яку "називали відьмою"

16:40 1497 Читать на русском

Денис Попов дебютував за київське Динамо у 20-річному віці. Захисник молодіжної збірної України провів дуже непоганий матч проти Маріуполя в УПЛ. На успіхи його надихає чарівна Анастасія.

Попов навіть став лідером Динамо у декількох компонентах. Денис 7 разів (уся київська команда виконала загалом 15 таких дій) підчищав за партнерами, виносячи м'яч. Виграв найбільше єдиноборств. Ще 15 разів відбирав і підбирав м'яч, ставши третім за цим показником. Через травму не зможе зіграти проти Шахтаря, але йому пророкують велике майбутнє. Хто ж ця красуня, яка з'являється на спільних романтичних фото з 20-річним динамівцем? Знайомтесь, Анастасія Гладун.

Сексапільна дівчина зірки Динамо купається повністю оголеною – гаряче фото

"Щастя бути з тобою", – каже студентка Київського Інституту міжнародних відносин, яка полюбляє не лише ресторани, а й музеї і французьку мову.

Счастье быть рядом с тобой

Допис, поширений користувачем @ _gladunanastasia_

"Моя любов", – парирує Денис, якого ці стосунки надихають на нові звершення вже на дорослому рівні.

They called me a witch

Допис, поширений користувачем @ _gladunanastasia_

"Вони називали мене відьмою", – каже загадковий статус дівчини.

Допис, поширений користувачем @ _gladunanastasia_

"Таємні бажання", – це вже новорічна світлина з талановитим динамівцем. На інших фото Анастасія зізнається, що вже більше не сумує, а світом править любов. "Не втратити себе і бути ще кращою, ніж є", – відповідає вона на питання про свою життєву ціль.

Теги
Динамо Динамо Головне Дівчата футболістів Статті Фото Дівчина дня Денис Попов Денис Попов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
5
хв
Динамо
18:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук